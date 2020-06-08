Gemi, geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon açıklarından 180 ton çekme kapasiteli 5 adet römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti.

Trabzon Limanı'nda daha önce kurulan 165 metre yüksekliğinde vinç yardımıyla geminin kule birleştirme işlemine başlanırken, birinci kulenin yerleştirme işlemi gerçekleşti. Biri 530, diğeri 330 ton olmak üzere toplam 860 ton ağırlığında olan kulelerin boyu yaklaşık 60 metreyi buluyor.