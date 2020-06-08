Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği parası herkese yattı mı?

Kısa çalışma parası herkese yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kovid-19 salgını sonrası iş hayatında kısa çalışma kavramı sıkça kullanılmaya başlandı. İşverenler kısa çalışma ödeneklerine başvurduktan sonra mesaileri kısa çalışma düzenine göre belirledi. İŞKUR tarafından da kısa çalışma ödeneği yatırılıyor. Peki, kısa çalışma parası herkese yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Henüz bu parayı alamayan kişiler bu soruların yanıtlarını arıyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti. Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını kaydetti.
"Ödemeler başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacak"
Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."
İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME
İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.
IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN'a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.
IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız. IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.