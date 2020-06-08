Geliri olmayana ayda yüzlerce lira maaş verilecek! İşte şartlar...

GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?

Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.

İŞTE VERİLECEK YARDIMLAR

Çocuk için sağlık yardımı: Aylık 30 TL, Üniversite: Aylık 200 TL ve ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin TL

Yakacak yardımı: Her kış 500 kilo kömür

Barınma yardımı: Başvuruya göre aylık 317 TL

Gıda yardımı: Başvuruya göre aylık 274 TL

Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa: Aylık 130 TL

Eşi vefat etmişse kadına: Aylık 250 TL

Engelli varsa, engelliye: Aylık 261 TL

Engelli 18 yaş altı ise yakınına: Aylık: 261 TL.

1000 TL SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

İKİZ ÇOCUK YARDIM PARASINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Doğum yardımına Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi olan herkes başvurabiliyor. Yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar önceden SMS yoluyla bilgilendiriliyor. Yardımlardan annelerin yanı sıra babalar da faydalanabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İkiz çocuklara çoğum yardımı almak için başvuru yapacak olan ailelerin nüfus cüzdanları (kimlik kartları) ve doğum belgesiyle birlikte bulunduğu İl'deki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvurunun kurum tarafından sağlanacak dilekçe formunun doldurulmasıyla yapılmasından sonra paranın kişinin adına anlaşmalı bankalara veya PTT şubelerine yatırılmasından sonra ilgili şubeden kimlik kartı (nüfus cüzdanı) ile ödemelerini alınabiliyor.