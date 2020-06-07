Normalleşme süreciyle birlikte yazlıklara talep arttı

süreciyle birlikte seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve havaların ısınması izole bir tatil isteyenleri yazlık evlere yöneltti. Talep artarken, fiyatlar da yükselişe geçti. Gayrimenkul danışmanı, Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta olmak üzere sahil kentlerindeki yazlıkların satış ve kiralanmasındaartış yaşandığını kaydetti. Kuşadası'nda müstakil ev satışlarınınarttığını belirten emlak danışmanıda "Bu rakam daha da artar" diye konuştu. Sadece Ege ve Akdeniz'deki değil, İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'daki yazlıklara da talep patlaması yaşandı. 7 yıldır emlak işleriyle ilgilenen, "İstanbullular Tekirdağ'da yazlık almaya çalışıyor. Bu da fiyatlarıartırdı" ifadesini kullandı.