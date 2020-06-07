Normalleşme süreciyle birlikte yazlıklara talep arttı

Normalleşme süreciyle birlikte seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve havaların ısınması izole bir tatil isteyenleri yazlık evlere yöneltti. Talep artarken, fiyatlar da yükselişe geçti. Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez, Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta olmak üzere sahil kentlerindeki yazlıkların satış ve kiralanmasında yüzde 12 artış yaşandığını kaydetti. Kuşadası'nda müstakil ev satışlarının yüzde 30 arttığını belirten emlak danışmanı Atakan Altaş da "Bu rakam daha da artar" diye konuştu. Sadece Ege ve Akdeniz'deki değil, İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'daki yazlıklara da talep patlaması yaşandı. 7 yıldır emlak işleriyle ilgilenen Karani Karamavuş, "İstanbullular Tekirdağ'da yazlık almaya çalışıyor. Bu da fiyatları yüzde 30-35 artırdı" ifadesini kullandı.