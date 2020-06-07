2,6 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI

Merkez Bankası verilerine göre, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanmaya başlayan Kısa Çalışma Ödeneği'nden nisan itibarıyla yaklaşık 2,6 milyon kişi faydalandı. Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu'nun gider miktarı 723 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'na göre, uygulanmaya başlayan 2005'ten Mart 2020'ye kadar 350 bin kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya hak kazanmıştı.

KÇÖ İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanıyor. Bu ödenekten yararlanmak için genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmış olması gerekiyor. Salgın döneminde yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son üç sene içinde 450 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.