PÖH NASIL OLUNUR?

PÖH olmak isteyenler için iki seçenek sunulmakta olup bunlardan biri PMYO öğrencisi olarak öğrencilik esnasında başvuru yapmak ve bir diğeri de polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat ederek başvuru yapmasıdır. Fakat zaman zaman POMEM ya da PMYO tarafından dışarıdan da PÖH adayı alımı duyurulabilmektedir.

Adayların ilgili kadro için sağlaması gereken şartlardan bazıları da 28 yaşını aşmamış olmak, adayların terhis tarihiyle başvuru tarihi arasında en az 3 yıllık süre bulunması, en az lise mezunu olması gibi şartlar yer almaktadır.