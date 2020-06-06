Hemşire, psikolog, diyetisyen… Toplam 542 personel alınacak! İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İstanbul Üniversitesi, bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amacıyla 542 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; hemşire, biyolog, diyetisyen, psikolog ve diğer sağlık personelleri alınacak. Bu ilanın ardından başvuru yapmak isteyen adaylar da başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Pandemi süreci nedeniyle sadece İstanbul'dan yapılacak başvurular kabul edilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.