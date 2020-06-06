5 aylık zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Memura aile yardımı eş-çocuk desteği artacak!

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 oldu. Temmuz zammı için bir veri kalırken memurlara fark göründü. Emekliler Temmuz'da hem zam hem ikramiye alacak yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ikinci zamlarını ilgilendiren enflasyon rakamları belli olmaya başladı.

Önceki gün açıklanan enflasyonla birlikte 5 aylık oran yüzde 4,57 oldu. Haziran enflasyonu da bu rakama eklenince Temmuz zammı ortaya çıkacak. Haziran'da enflasyon sıfır çıksa bile bu rakam zam olarak yansıyacak. Rakam yüzde 4'ü geçtiği için de memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları geliyor.

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında bu farkın oluşacağı da kesinleşmiş oldu.