Normalleşme süreci kapsamında bir bölümü 11 Mayıs itibarıyla faaliyete başlayan AVM ve mağazaların tamamı 1 Haziran'da kapılarını açtı. Aldığımız bilgilere göre ertelenen alışverişlerini yapmak için AVM'lere gidenler sayesinde bazı teknoloji mağazalarıyla spor giyim ve malzeme satan mağazalar 1 ayda yaptıkları ciroları bir günde yaptı. Günlük 250 bin lira ciro yapan mağazalar oldu.



Tarihi Kapalıçarşı da kapılarını ziyaretçilerine açtı. İlk gün 35 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'nın 3 günlük ziyaret rakamı ise 112 bin 160. 27.5 milyon liralık yatırımla restorasyon, bakım ve onarımı yapılacak çarşının 21 kapısından 11'i açık. Çarşının girişine sosyal mesafenin sağlanması için uyarı şeritleri yerleştirildi. Maskesiz olanlar içeri alınmadı. Kapılara ise dezenfektanlar konuldu. Kapalıçarşı esnafı ertelenen düğün sezonu ile satışlarda hareket bekliyor.



YİNE KUYRUKLAR OLUŞTU

Şehrin farklı semtlerinde 1 Haziran'da açılan AVM'lerde de müşteri kuyrukları dikkat çekti. Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Atlaspark AVM'nin önünde müşteri kuyrukları oluştu. Genel Müdür Elif Nursal, "Ziyaretçi sayılarımız yüzde 70'lerde seyrediyor. Bizleri şaşırtan cirolar görüyoruz. Özellikle sezon ürünleri hazır markalar yoğun ilgi görüyor. İlk iki gün 20-25 yaş grubu ikili üçlü arkadaş gruplarını ağırladık." diye konuştu. Ağırlıklı orta ve üst gelir grubuna hitap eden İstinyepark'ta da açıldığı 1 Haziran'da trafik yoğundu. Genel Müdür Uğur Berk, 280 mağazanın tamamının hizmete başladığını, ilk bir saatte AVM'yi 5 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretçilerin en çok tekstil, kozmetik ve ev- yaşam mağazalarına ilgi gösterdiğini dile getiren Berk, 3 günlük ziyaretçi sayısının 45 bin olduğu bilgisini verdi.



Mecidiyeköy'de faaliyet gösteren Trump Towers İstanbul'un Genel Müdürü Bülent Kural ise, ilk gün 9 bin 500 ziyaretçi ile başlangıç yaptıklarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'ini yakaladıklarını söyledi. AVM'de aynı anda maksimum 6 bin 174 ziyaretçi ağırlayabilme izinleri olduğunun altını çizen Kural, "Kapalı olan alanların da haziranda açılması öngörülüyor. Çalışanlar da ofislerine dönmeye başladı. Yemek katındaki mağazalarımız ikinci hafta faaliyetlerine başlarlar. Bu ay günlük 12 bin – 14 bin aralığında ziyaretçi ağırlarız" dedi.



ZİYARETÇİ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDER

Tepe Nautilus AVM'yi bünyesinde barındıran Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Deniz Bozan ise, 1 - 3 Haziran tarihleri arasında cafe, restoran, çocuk oyun alanları ve sinema alanı kapalı olmaya devam etse de koronavirüs öncesi ziyaretçi oranının yüzde 40'ına ulaştıklarını söyledi. Bozan, önlemler ve tedbirlerin benimsenmesi ile haziran içerisinde ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. Kale Outlet Center, Anatolium Marmara, Konya Novaland, Zonguldak Ereylin gibi AVM'lerin yönetimini yapan KDM Danışmanlık'ın ortağı Murat İzci, geçen yıl haziranla karşılaştırıldığında giriş sayılarının üçte bir oranında olmasına rağmen ticaretin yüzde 60'ları yakaladığını vurguladı. İzci, "Ertelenen ihtiyaçlar satışa dönüyor. Bu ciroları ciddi oranda artırırken insanlar gezip dolaşıp alışveriş yapmayı özlediklerinden, ziyaret sayıları da beklenenin üstünde gidiyor" ifadelerini kullandı.



AVM'lerde ziyaretçi sayısı düşük olmasına rağmen sepet ortalamaları oldukça yüksek. Ziyaretçiler dolaşmaya değil alışverişe geliyor. Restoran, kafe ve lokantalar ise bu ay içinde kademeli açılacak. Bu işletmelerin büyük bölümü 8-15 Haziran tarihleri arasında müşteri ağırlamaya başlayacak.