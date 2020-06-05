Dolar ve euro bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların kapanış gününde araştırılmaya başlandı. Dolar 6,7520 liradan, euro ise 7,6730 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,75 liradan, euro ise 7,62 liradan satılmıştı. Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 96,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı sonrası yükselişini sürdürerek, bugün yüzde 0,3 artışla 1,1384'ü gördü.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 368 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 367 bin 300 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalarak 368 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 882 milyon 83 bin 281,74 lira, işlem miktarı ise 2.410,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 905 milyon 846 bin 153,98 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HIZLI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 370 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi bugün yüzde 1,7 artarak 12.647 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.399 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 7.746 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kazançla 5.097 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 20.040 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 kazançla 1,1360 ve yükselişi üst üste 7 işlem gününde de süren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 kazançla 1,2670 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro ile beklentilerin üzerinde artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarmasının piyasaları desteklediğini bildirdi.
Ekonomilerin normalleşme sürecine yönelik adımların gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, gün içerisinde ABD'nin mayıs ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden Asya borsalarında, bugün ilk işlem saatlerinde düşüşler görülse de kapanışa yakın kayıpların telafi edildiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.910 puan seviyelerine gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2.927 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselerek günü 22.864 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,3 seviyelerine çıktı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.106 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.535 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.185 puanda seyrediyor.