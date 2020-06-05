Dolar ve euro bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların kapanış gününde araştırılmaya başlandı. Dolar 6,7520 liradan, euro ise 7,6730 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,75 liradan, euro ise 7,62 liradan satılmıştı. Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 96,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı sonrası yükselişini sürdürerek, bugün yüzde 0,3 artışla 1,1384'ü gördü.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?