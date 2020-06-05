Aylık katsayısı 1 Temmuz itibariyle "yüzde 4 + enflasyon oranının yüzde 4'ten fazla olan kısmı" kadar artış yapılacak. Bu yıl Temmuz ayında aile yardımının miktarı yüzde 4 oranında da artış yapılacak.



AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?



Aile yardımı ödeneği miktarı ise, Eş için 332.00 TL'den 345, 28 TL'ye; 72 ay ve daha küçük her bir çocuk için 73,04'ten 75,96 TL'ye; 72 aydan ve daha büyük her bir çocuk için 36,52 TL'den 37, 98 TL olması bekleniyor.



Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretlerinden, yıllık gelir matrahı itibariyle bulundukları dilim oranında hesaplanan gelir vergisi tutarından eş/çocuk durumlarına göre haklarında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı düşüldükten sonra kalan miktar kadar gelir vergisi kesiliyor.

Maaştan kesilen gelir vergisinin miktarı AGİ tutarı kadar azalıyor.