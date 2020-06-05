Halk arasında güvenilir liman olarak tabir edilen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Altın piyasasında, en düşük 367 bin 300 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalarak 368 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasaların kapanış gününde anlık altın fiyatları

ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?