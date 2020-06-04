Yüksek nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi- Doktora Programı'nın sonuçları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi. Bu öğrencilere eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlayacaklarını anlatan Varank, şöyle konuştu: "Mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz. Bu yıl, geçen yıla göre üniversite sayısı da firma sayısı da öğrenci sayısı da arttı."