nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan'nın sonuçları belli oldu."47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi. Bu öğrencilere eğitimleri süresince aylıkburs desteği sağlayacaklarını anlatan Varank, şöyle konuştu: "Mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz. Bu yıl, geçen yıla göre üniversite sayısı da firma sayısı da öğrenci sayısı da arttı."