Dolar ve eurodaki dalgalı seyir devam ederken piyasalardaki gelişmeleri takip edenler son durumu öğrenmek istiyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,75 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi, 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 azalışla 1,12 seviyesinde dengelendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Bugün dolar ve euro kaç TL? İşte 4 Haziran döviz kurları son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 373 BİN LİRA OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin lira oldu.
Altın piyasasında, en düşük 367 bin 700 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 373 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 126 milyon 649 bin 600,24 lira, işlem miktarı ise 3.070,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 147 milyon 256 bin 385,52 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.
NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI
New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 26.226,49 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 3.109,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 9.651,09 puandan işlem görmeye başladı.
Hafta başından bu yana ekonominin normalleşmesine yönelik artan iyimserlikle pozitif bir seyir izleyen endekslerdeki düşüşte, beklenenden kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 877 bin olarak kaydedildi ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu beklenti, verinin 1 milyon 800 bin olması bekleniyordu.
Kovid-19 salgınının etkisiyle ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, son 11 haftada ise 42,6 milyona ulaştı.
Ayrıca, ABD'de dış ticaret açığı da Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolara yükseldi. Ülkenin dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 49 milyar dolar olması yönündeydi.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 12.435 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalarak 6.367 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 7.560 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 4.995 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşerek 19.458 puan oldu.
Avro/dolar yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1207, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 düşüşle 1,2520 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ve makro ekonomik verilerdeki toparlanma ile Avrupa borsalarının dün ralli yaptığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı öncesinde yatırımcıların beklemeye geçtiğini söyledi.
Almanya'da 820 milyar avroluk paketin ardından, hane halkını hedefleyen 130 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi daha açıklandığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar avro civarında bir artış yapabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başlaması, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını sağlıyor.
Asya tarafında da hafta başından bu yana yükselen borsaların, ABD'de devam eden protestolar ve ABD-Çin ticaret gerilimine dair belirsizliklerle bugün karışık bir seyir izlediği görüldü.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 azalarak 2.919 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 primle 22.696 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,1 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1'e yakın düşüşle 33.772 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 24.268 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.151 puanda seyrediyor.