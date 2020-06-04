Dolar ve eurodaki dalgalı seyir devam ederken piyasalardaki gelişmeleri takip edenler son durumu öğrenmek istiyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,75 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi, 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 azalışla 1,12 seviyesinde dengelendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Bugün dolar ve euro kaç TL? İşte 4 Haziran döviz kurları son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?