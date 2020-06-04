Piyasaların, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve varlık alımına yönelik açıklamaların yakından izleyeceği güne dolar/TL yükselişle başladı. Dün güne 6,72 liradan başlayan dolar/TL 6,74'e yükselmişti. Kur, bugün 6,75'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 7,67'de yer alıyor. ABD Doları, virüs endişelerinin azalmasıyla önemli piyasa paraları karşısında üç aydan bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Ekonomilerin kademeli olarak yeniden açılması doların güvenli varlık olarak cazibesinin azalmasında etkili oluyor. İşte uzman yorumları ve kur tahminleri! Dolar kuru bugün ne kadar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ECB FAİZİ SABİT TUTTU VE PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI'NI GENİŞLETTİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon euroya yükseltildi.
ECB'den yapılan açıklamada,Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.
Uzman yorumları ve kur tahminleri! Dolar kuru bugün ne kadar?
Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen gösterge üç aydan bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Ekonomilerin kademeli olarak yeniden açılması doların güvenli varlık olarak cazibesinin azalmasında etkili oluyor. ABD Doları Pazartesi günkü kayıplarını korudu. Singapur'da çalışanlar işe geri döndü ve Yeni Zelanda virüse bağlı, kalan kısıtlamaların çoğunun gelecek haftadan itibaren kaldırılabileceğini açıkladı.
Avustralya Doları, merkez bankasının faiz değiştirmemesinin ardından yatay seyretti. Avustralya Merkez Bankası (RBA) ekonomik daralmanın derinliğinin ilk beklentiden daha az olabileceğini belirtti.
IG Asıa Pte. piyasa stratejisti Jingyi Pan, "İşletmelerin yeniden açılması ve toplumsal huzursuzluklara ilişkin iyimserlik doların gücünü baskıladı. Dolar endeksi bu hafta düştü. Yatırımcılar ayrıca ABD - Çin ilişkileriyle ilgili olumsuz haberleri de göz ardı etti." dedi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) 12 Mart'ta bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından fazla değişmedi. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 0.66 seviyesinde kaldı. Konuya yakın kaynaklar Çinli hükümet yetkililerinin kamunun sahip olduğu büyük tarım şirketlerine bazı ABD tarım ürünlerinde alımları durdurmalarını söylediğini belirtti. IG Asia'dan Pan, "İnişli çıkışlı bir yol için riskler hala duruyor. ABD Doları yol boyunca gücünü bir miktar geri kazanabilir." dedi.
SWAP İDDİASI
Piyasalardan alınan bilgilere göre dolar kurunda yaşanan düşüşün swap anlaşması iddiası ile yaşandığı bildirildi. Gündemde yer alan haberlerde İngiltere ve Japonya ile Swap anlaşmasına varıldığı bildirildi. Bu iddialar sonrası dolar kuru sert şekilde düşüşe geçti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı , Swap anlaşmasının olmadığına yer verildi ve iddialar yalanlandı.
AŞI ETKİSİ
Dolar kuru ile altın fiyatlarında ilk olarak aşı etkisi görüldü. ABD merkezli bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası düşüşe geçti.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.