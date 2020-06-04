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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 18:57
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    • 04.06.2020 18:57
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 4 Haziran'ı yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Akçansa 10,45 9,50 10,00
    Bim Mağazalar 69,00 65,35 5,59
    Petkim 3,86 3,67 5,18
    Gübre Fabrikaları 25,42 24,24 4,87
    Reysaş GMYO 5,34 5,13 4,09
    Gözde Girişim 4,47 4,31 3,71
    Borusan Mannesmann 10,76 10,45 2,97
    Tümosan Motor ve Traktör 6,62 6,43 2,95
    Torunlar GMYO 2,90 2,83 2,47
    Karsan Otomotiv 1,89 1,85 2,16
    Çimsa 9,08 8,89 2,14
    Doğuş Otomotiv 11,15 10,92 2,11
    Halkbank 5,56 5,45 2,02
    Aksigorta 6,74 6,63 1,66
    Şişe Cam 5,11 5,03 1,59
    Karel Elektronik 15,50 15,27 1,51
    Vakıflar Bankası 4,84 4,77 1,47
    Kerevitaş Gıda 4,19 4,14 1,21
    Anadolu Efes 19,93 19,70 1,17
    Aksa 6,77 6,70 1,04

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 4 Haziran BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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