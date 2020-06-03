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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 09:15
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    • 03.06.2020 09:15
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    'de yayımlandı! 'dan 11 şirkete lisans!

    'nın 'de yayımlanan kararına göre, elektrik ve piyasalarında 11 yeni lisans verildi. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları () piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.

    EPDK'dan 11 şirkete lisans!

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (), elektrik ve piyasalarında 11 yeni lisans verildi.

    EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

    Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.

    Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı.

    Sıvılaştırılmış Petrol Gazları () piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.

    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK'dan 11 şirkete lisans!
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