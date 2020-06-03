Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredi başvuru tarihleri

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

12 AY GERİ ÖDEME OLMAYACAK!

Yapılan açıklamaya göre, çekilen konut kredileri için yapılacak geri ödemeler 12 aydan sonra başlayacak. Ödeme yapılmayan dönemlerin kredi tutarları, seçilen vadeye göre kalan aylara eşit olarak paylaştırılıp ödenecek. Örneğin 48 ay vadeli bir şekilde bir konut kredisi çekilmiş ise, 12 ay geri ödemesiz dönemden sonra çekilen kredi tutarı kalan 36 ayda eşit miktarda ödenebilecek.

0,64 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Aşağıdaki tablolarda farklı tutarda krediler için farklı vade seçenekleriyle beraber 0.64 faizli konut kredisi hesaplamalarını görebilirsiniz. Size uygun olmayan tutar ve vadelerini hesaplamak için sitemizin sağ tarafında bulunan "kredi hesaplama" bölümünden konut kredisi sekmesini kullanabilirsiniz. Eğer mobilden sitemize girmişseniz kredi hesaplama bölümü en alttadır.

100.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

200.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

300.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

400.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

500.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU