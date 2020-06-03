Borsada yükseliş beklenen hisseler! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım günlük hisse önerileri!

Borsada yükseliş beklenen hisseler! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım günlük hisse önerilerini paylaştı. BIST 100 beklentilerine göre üç kuruluş da teknik bazlı hisse tavsiyesi paylaştı. BIST 100 için beklentilerini açıklayan kuruluşlar 3 Haziran borsada yükseliş beklenen hisseleri duyurdu. 109,300 puan üzerinde kısa vadeli volatilite artışı riskini beklediğini aktaran Garanti BBVA, 107 Bin puan seviyesini en kritik destek olarak belirtti.
OYAK YATIRIM HİSSE ÖNERİLERİ
SAHOL: Destek noktaları 8,83 – 8,62 TL / Direnç noktaları 9,10 – 9,30 TL
TCELL: Destek noktaları 13,95 – 13,78 TL / Direnç noktaları 14,30 – 14,57 TL
GARAN: Destek noktaları 7,97 – 7,89 TL / Direnç noktaları 8,20 – 8,37 TL
TRGYO: Destek noktaları 2,65 – 2,62 TL / Direnç noktaları 2,76 – 2,84 TL
AEFES: Destek noktaları 18,48 – 18,35 TL / Direnç noktaları 19,11 – 19,56 TL
VAKBN: Destek noktaları 4,70 – 4,65 TL / Direnç noktaları 4,84 – 5,00 TL
ZİRAAT YATIRIM HİSSE ÖNERİLERİ
AGHOL: Satış seviyeleri 18,60 – 18,64 TL / Stop Loss 17,90 TL
ENJSA: Satış seviyeleri 8,28 TL / Stop Loss 7,98 TL
GARANTİ BBVA HİSSE ÖNERİLERİ
CCOLA: Destek noktaları 40,08 – 38,62 TL / Direnç noktaları 42,68 – 44,14 TL
DOHOL: Destek noktaları 1,92 – 1,90 TL / Direnç noktaları 1,96 – 1,99 TL
ECILC: Destek noktaları 5,53 – 5,42 TL / Direnç noktaları 5,73 – 5,84 TL
EREGL: Destek noktaları 8,19 – 8,12 TL / Direnç noktaları 8,33 – 8,40 TL
GLYHO: Destek noktaları 3,64 – 3,55 TL / Direnç noktaları 3,82 – 3,92 TL
ISFIN: Destek noktaları 3,94 – 3,88 TL / Direnç noktaları 4,06 – 4,13 TL
KCHOL: Destek noktaları 16,85 – 16,23 TL / Direnç noktaları 17,95 – 18,57 TL
KORDS: Destek noktaları 11,26 – 11,13 TL / Direnç noktaları 11,50 – 11,63 TL
SELEC: Destek noktaları 7,75 – 7,36 TL / Direnç noktaları 8,43 – 8,82 TL
TKFEN: Destek noktaları 14,45 – 14,21 TL / Direnç noktaları 14,87 – 15,12 TL
TOASO: Destek noktaları 22,45 – 21,89 TL / Direnç noktaları 23,47 – 24,03 TL