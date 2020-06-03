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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 11:26
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    • 03.06.2020 11:26
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    ! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım !

    3 Haziran 2020 arama motorlarında sorgulanıyor. Üç aracı kurum Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım ni paylaştı. Sıralanan BIST 100 beklentilerine göre; En yüksek BIST 100 direnci OYAK Yatırım tarafından 111,800 olarak belirlendi. Garanti BBVA Yatırım endekste gün içi dirençleri 108,800 – 109,500 puan olarak sıraladı. Ziraat Yatırım, RSI’nin aşırı alım bölgesinde olmasına karşın dönüş sinyali vermediğini belirtti. İşte, günlük !

    Borsada yükseliş beklenen hisseler! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım günlük hisse önerileri!

    Borsada yükseliş beklenen hisseler! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım günlük hisse önerilerini paylaştı. BIST 100 beklentilerine göre üç kuruluş da teknik bazlı hisse tavsiyesi paylaştı. BIST 100 için beklentilerini açıklayan kuruluşlar 3 Haziran borsada yükseliş beklenen hisseleri duyurdu. 109,300 puan üzerinde kısa vadeli volatilite artışı riskini beklediğini aktaran Garanti BBVA, 107 Bin puan seviyesini en kritik destek olarak belirtti.

    OYAK YATIRIM HİSSE ÖNERİLERİ

    SAHOL: Destek noktaları 8,83 – 8,62 TL / Direnç noktaları 9,10 – 9,30 TL

    TCELL: Destek noktaları 13,95 – 13,78 TL / Direnç noktaları 14,30 – 14,57 TL

    GARAN: Destek noktaları 7,97 – 7,89 TL / Direnç noktaları 8,20 – 8,37 TL

    TRGYO: Destek noktaları 2,65 – 2,62 TL / Direnç noktaları 2,76 – 2,84 TL

    AEFES: Destek noktaları 18,48 – 18,35 TL / Direnç noktaları 19,11 – 19,56 TL

    VAKBN: Destek noktaları 4,70 – 4,65 TL / Direnç noktaları 4,84 – 5,00 TL

    ZİRAAT YATIRIM HİSSE ÖNERİLERİ

    AGHOL: Satış seviyeleri 18,60 – 18,64 TL / Stop Loss 17,90 TL

    ENJSA: Satış seviyeleri 8,28 TL / Stop Loss 7,98 TL

    GARANTİ BBVA HİSSE ÖNERİLERİ

    CCOLA: Destek noktaları 40,08 – 38,62 TL / Direnç noktaları 42,68 – 44,14 TL

    DOHOL: Destek noktaları 1,92 – 1,90 TL / Direnç noktaları 1,96 – 1,99 TL

    ECILC: Destek noktaları 5,53 – 5,42 TL / Direnç noktaları 5,73 – 5,84 TL

    EREGL: Destek noktaları 8,19 – 8,12 TL / Direnç noktaları 8,33 – 8,40 TL

    GLYHO: Destek noktaları 3,64 – 3,55 TL / Direnç noktaları 3,82 – 3,92 TL

    ISFIN: Destek noktaları 3,94 – 3,88 TL / Direnç noktaları 4,06 – 4,13 TL

    KCHOL: Destek noktaları 16,85 – 16,23 TL / Direnç noktaları 17,95 – 18,57 TL

    KORDS: Destek noktaları 11,26 – 11,13 TL / Direnç noktaları 11,50 – 11,63 TL

    SELEC: Destek noktaları 7,75 – 7,36 TL / Direnç noktaları 8,43 – 8,82 TL

    TKFEN: Destek noktaları 14,45 – 14,21 TL / Direnç noktaları 14,87 – 15,12 TL

    TOASO: Destek noktaları 22,45 – 21,89 TL / Direnç noktaları 23,47 – 24,03 TL
    Haberler Ekonomi Borsada yükseliş beklenen hisseler! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım günlük hisse önerileri!
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