Borsada yükseliş beklenen hisseler! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım günlük hisse önerileri!

Borsada yükseliş beklenen hisseler! Oyak, Ziraat ve Garanti BBVA Yatırım günlük hisse önerilerini paylaştı. BIST 100 beklentilerine göre üç kuruluş da teknik bazlı hisse tavsiyesi paylaştı. BIST 100 için beklentilerini açıklayan kuruluşlar 3 Haziran borsada yükseliş beklenen hisseleri duyurdu. 109,300 puan üzerinde kısa vadeli volatilite artışı riskini beklediğini aktaran Garanti BBVA, 107 Bin puan seviyesini en kritik destek olarak belirtti.

OYAK YATIRIM HİSSE ÖNERİLERİ

SAHOL: Destek noktaları 8,83 – 8,62 TL / Direnç noktaları 9,10 – 9,30 TL

TCELL: Destek noktaları 13,95 – 13,78 TL / Direnç noktaları 14,30 – 14,57 TL