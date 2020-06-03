Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.06.2020 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2020 10:42
    ABONE OL

    açıkladı: 645 doktora öğrencisine aylık 4 bin 500 lira

    Son dakika haberi... Son dakika haberi... , "Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira , 3 yıl boyunca desteği sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Varank açıkladı: Aylık 4 bin 500 lira verilecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Yüksek nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz." dedi.



    Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca; mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz.." açıklamasında bulundu.

    Haberler Ekonomi Bakan Varank açıkladı: 645 doktora öğrencisine aylık 4 bin 500 lira burs
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri