Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüksek nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz." dedi.







Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca; mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz.." açıklamasında bulundu.