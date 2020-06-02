Vatandaşlar otogara akın etti! Tavan fiyat aşıldı

Koronavirüs döneminde alınan tedbirler kapsamında yasaklanan şehirlerarası yolculuklar dün itibarıyla normale döndü. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte normalleşme döneminde yaşananları gözlemlemek için biz de İstanbul Esenler'de bulunan otogara gittik. Uzun süredir binlerce otobüsün park halinde beklediği ve yoğun bir sessizliğin hakim olduğu dev otogarda büyük bir hareketlenme başlamış durumda. Bu hareketin sahipleri ise uzun süredir memleketlerine, yaşadıkları şehre ya da yazlıklarına gitmek için gün sayan vatandaşlardı. Otogarda çalışan yaklaşık 200 teşrifatçı ise dün Esenler'e gelen yolcuları kendi firmalarına çekmek için eskisi gibi kıyasıya rekabet halinde bağırmaya devam ediyordu.

VALİZ İÇİN 50 LİRA

Yeni dönemin getirdiği zorunluluklar kapsamında otobüslerde tek koltuk uygulamasına geçilirken bu otobüslerin bilet gelirlerini de kısıtlıyor. Durum böyle olunca firmalar da bilet ücretlerine yandaki boş koltuğun maliyetini ekleyip bazı zamlar uyguluyor. Hatta çoğu bölgede belirlenen tavan fiyatın üzerinde bilet ücretleri ile karşılaşmak mümkün. Yeni dönemde otobüs firmaları yarı kapasite ile çalıştıkları için kendilerine ek gelir yaratmak amacıyla farklı uygulamalara da gidiyor. Çoğu otobüs firması yolcu başına 30 lira ile 50 lira arasında bagaj parası almaya başlamış durumda. Otobüs firması işletmecileri yolcu sayısının yarı yarıya az olmasına rağmen getirilen bagajların normal döneme göre çok fazla olduğunu ve insanların uzun süreli planlar yaparak seyahat ettiklerini belirtiyor.