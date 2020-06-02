Türk dericiler cepten dünyaya açılacak

deri ihracatçıları, firmalarla yurt dışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçlıyor. 'Turkish Leather Products' adı verilen uygulamayla, altyapısı uygun firmalar, ürünlerini dünyanın birçok noktasındaki alıcıların beğenisine sunacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "Biz bunu Ege için değil, Türkiye için yaptık. Türkiye'deki bütün deri ve deri mamulleri üreticileri kendi firmalarını buraya bizim birliğimiz aracılığıyla kayıt yaptırabilir. Uygulamanın amacı, açık fuar ortamını 12 ay Türk deri ve deri mamulleri ihracatçılarına sunmak" diye konuştu.