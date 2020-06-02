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    • 02.06.2020 12:03
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    Son dakika: Pegasus 4 Haziran'dan itibaren 39 hatta uçacak!

    'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınıp kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte ilk uçuş, dün 'ndan 'na yapıldı. Bu kapsamda 4 Haziran Perşembe gününden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan , , İzmir, , , , , Dalaman, , Gaziantep, , , Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, , Muş, Ordu-Giresun, , , Erzurum, , Erzincan, ve 'a uçuşlar gerçekleştirilecek.

    Pegasus 39 hatta uçmaya başlayacak!

    , 4 Haziran itibarıyla yurt içinde 27 destinasyonda 39 hatta uçmaya başlıyor.

    Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınıp kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte ilk uçuş, dün 'ndan 'na yapıldı.

    Bu kapsamda 4 Haziran Perşembe gününden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan , , İzmir, , , , , Dalaman, , Gaziantep, , , Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, , Muş, Ordu-Giresun, , , Erzurum, , Erzincan, ve 'a uçuşlar gerçekleştirilecek.

    Bunlar dışında ayrıca İzmir'den Adana, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun ve Trabzon'a; Adana'dan Trabzon, Antalya, Bodrum ve Van'a; Ankara'dan ise Antalya ve Bodrum'a uçuş koyuldu.

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