Son dakika: Bankada parası olanlar dikkat! Başvuru süresi uzatıldı





Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, bu kapsamda mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar, 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler.