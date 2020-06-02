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    • 02.06.2020 08:28
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    Son dakika: Bankada parası olanlar dikkat! Başvuru süresi uzatıldı

    Son dakika haberie göre Koronavirüs salgını nedeniyle 2019 yılında zaman aşımına uğrayan mevduat için son 15 Eylül'e uzatıldı. Karar uyarınca, hak sahibi ve mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarlar, ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül'e kadar 'na devredilecek.



    Koronavirüs salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e uzatıldı.



    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, bu kapsamda mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar, 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler.



    Karar uyarınca, hak sahibi ve mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

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