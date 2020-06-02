Otogaz (LPG) fiyatları ne kadar oldu? Fiyatlarda 19 kuruşluk değişim yaşanacak!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) otogaz fiyatlarıyla ilişkin bugün önemli bir açıklama yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamanın ardından LPG fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylardan itibaren akaryakıt fiyatlarında çeşitli değişimler yaşanıyor. Peki, otogaz (LPG) fiyatları ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...
OTOGAZ (LPG) FİYATLARI NE KADAR OLDU?
EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre, 03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogaz'da 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam geldiği duyuruldu.
LPG İTHALATI MARTTA YÜZDE 16 AZALDI
Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 207 bin 826 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Norveç, Rusya, Nijerya, Yunanistan ile Santa Kitts ve Nevis oldu.
Türkiye'nin LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 düşüşle 207 bin 826 tona geriledi.
Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 67 artarak 18 bin 5 tona yükseldi. İhracat, İsviçre, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.
LPG ÜRETİMİ ARTTI
LPG üretimi de mart ayında yüzde 14,6 artışla 95 bin 58 tona ulaştı.
Dağıtıcı lisansı sahiplerince 223 bin 895 ton otogaz, 50 bin 912 ton tüplü LPG ve 7 bin 299 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, martta toplam LPG satışı 282 bin 107 tonu buldu.
Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 12,2, tüplü LPG satışı yüzde 10,8, dökme LPG satışı ise yüzde 1,4 azaldı. İç piyasada LPG satışlarında yüzde 11,7'lik düşüş görüldü.
Söz konusu ayda, yüzde 79,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile tüplü LPG, yüzde 2,6 ile dökme LPG izledi.