Otogaz (LPG) fiyatları ne kadar oldu? Fiyatlarda 19 kuruşluk değişim yaşanacak!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) otogaz fiyatlarıyla ilişkin bugün önemli bir açıklama yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamanın ardından LPG fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylardan itibaren akaryakıt fiyatlarında çeşitli değişimler yaşanıyor. Peki, otogaz (LPG) fiyatları ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

OTOGAZ (LPG) FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre, 03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogaz'da 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam geldiği duyuruldu.