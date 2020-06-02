EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.