Milyonlarca kiracı Haziran ayı kira artış oranlarını çok yakından takip ediyordu. Bu bağlamda Google'da araştırmalar hızlanmış durumda. Kira sözleşmesi Haziran ayında yenilenecek olan kiracılar kira zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladılar. Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HAZİRAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.
Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 12.10
Zam bedeli: 121 lira
Zamlı kira bedeli: 1.121 lira
GEÇEN AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.
Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 12.66
Zam bedeli: 126 lira
Zamlı kira bedeli: 1.126 lira
TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ NASIL HESAPLANIR?
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 15.18
Zam bedeli: 158.7 lira
Zamlı kira bedeli: 1.158 lira
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?
Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.