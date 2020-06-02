Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükellefler, mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran gün sonuna kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

1 Haziran itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi olarak kanuni süreler dikkate alınacak.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olanlar, bu kapsamdaki erteleme hükümlerinden yararlanacak.