Destekleri almak kolaylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, artık PTT işyerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, çipli TC kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden ödemelerini alabilecek. PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek. Ödeme tarihleri, vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.