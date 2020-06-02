Destekleri almak kolaylaştı

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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 Gazete
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    Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından verilen ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, artık PTT işyerlerine gitmesine gerek olmayacak.

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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, artık PTT işyerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, çipli TC kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden ödemelerini alabilecek. PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek. Ödeme tarihleri, vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.
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