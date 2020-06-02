Piyasalarda, küresel örneklere benzer şekilde, kaldırılmaya devam eden tecrit önlemlerine ilişkin gelişmeler izlenirken, dövizler de yatay hareket ediyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen dolar düşüşe geçti. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi. Bu kapsamda güncel döviz kurlarındaki son durumu anlık olarak öğrenmek isteyenler özellikle "Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?