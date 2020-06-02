Piyasalarda, küresel örneklere benzer şekilde, kaldırılmaya devam eden tecrit önlemlerine ilişkin gelişmeler izlenirken, dövizler de yatay hareket ediyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen dolar düşüşe geçti. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi. Bu kapsamda güncel döviz kurlarındaki son durumu anlık olarak öğrenmek isteyenler özellikle "Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de, dün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret etmesi ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir gümrük tarifesi savaşına dönmeyeceği iyimserliğiyle pay piyasalarında etkili olan pozitif seyir bugün de devam ediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 artarak günü 2.921 puandan kapattı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 yükselişle günü 22.326 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 33.742 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 23.944 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 primle 2.087 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 359 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.198 puanda seyrediyor.
Almanya'da dün kapalı olan DAX 30 endeksi bugün yüzde 3 kazançla 11.934 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 primle 7.311 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 4.828 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 artışla 18.722 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 5 işlem günü süren yükselişinin ardından bugün yüzde 0,1 kayıpla 1,1120, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 kazançla 1,2510 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'deki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara karşın dünya genelinde imalat sanayi verilerindeki toparlanma eğiliminin etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
ABD'deki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydetti.