Binlerce kişinin başı yandı! E-devlet uygulamasına girip bunu yapın

İletişim çağı kolaylıklarla birlikte dolandırıcıların tuzaklarını da beraberinde getiriyor. Geçmişte de resmi kuruluşların sitelerini taklit ederek, oltalama (phishing) çabalarıyla vatandaşları dolandırmaya çalışan siber suçlular, bu kez sahte e-devlet hesaplarıyla amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"

Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli.

Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."

Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.

OLTALAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

E-devlet kullanıcıları bu oltalama (phishing) saldırısında genellikle "aidat iade işlemleri" gibi muğlak ifadelerle sahte e-devlet sitelerine yönlendiriliyor. Burada, Android sistemli cep telefonu kullanıcıları hedef alınıyor. Söz konusu sahte web sitelerinde, kişiden para iadesi yapılabilmesi için kişisel bilgiler isteniyor.

Daha sonra bu site üzerinden işlem yapılamadığı, iki faktörlü doğrulama için gelen SMS sisteminin çalışmadığı belirtiliyor ve kullanıcıdan cep telefonuna e-devlet uygulaması indirmesi isteniyor. Böylece çift faktörlü koruma sistemi bypass edilmeye çalışılıyor.

Ancak kullanıcının yönlendirildiği Android cep telefonu uygulaması da aslında sahte. Vatandaşların karşısına "e-Devlet Kapısı Online Aidat İade Sistemi" gibi sayfalar çıkıyor ve burada eksik kalan bilgilerin doldurulması isteniyor.

TC Kimlik No, ad soyad, kredi kartı numarası son kullanma tarihi, hatta kart limiti bile talep ediliyor. Tüm bu bilgilerle siber suçlular, kullanıcıların kredi kartından faydalanabilmelerine yönelik kapıyı açmış oluyor.