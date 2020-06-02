



Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin makul bir gerekçe olmadan kullandırılmadığının altını çizen bankacılık kaynakları, maaş hesaplarına mevzuattaki sınır olan 1/4'ün üzerinde bloke konulması veya tahsilat sağlanmasının da diğer bir aykırılık sebebi olduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç başlatmanın, takibe atmanın ve tedbir koymanın da şikayete konulardan olduğunu kaydetti.