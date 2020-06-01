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    • 01.06.2020 18:03
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    Son dakika: 'dan 'in satışıyla ilgili açıklama: Gurur verici!

    Son dakika haberleri... "('nın Peak'ı alması) Bu, ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

    Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama

    Son dakika haberleri... "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

    Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi , Türk oyun şirketi 'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurmuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak Games, Zynga tarafından satın alındı. Bu, Dijital Oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle Sektörümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama: Gurur verici!
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