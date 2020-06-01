Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurmuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak Games, Zynga tarafından satın alındı. Bu, Dijital Oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle Sektörümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.