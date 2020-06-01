Zynga'nın 1,8 milyar dolar bedelle Türk oyun şirketi Peak Games'i satın almasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir mesaj paylaştı. Albayrak mesajında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı:

Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!