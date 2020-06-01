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    • 01.06.2020 17:09
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'in satışıyla ilgili açıklama

    Son dakika haberine göre Zynga'nın 1,8 milyar dolar bedelle Türk oyun şirketi 'i satın almasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı da bir mesaj paylaştı. Albayrak mesajında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor." dedi.

    Albayrak böyle duyurdu: Girişim ekosistemimiz...

    Zynga'nın 1,8 milyar dolar bedelle Türk oyun şirketi 'i satın almasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı da bir mesaj paylaştı. Albayrak mesajında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı:
    Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama
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