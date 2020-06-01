Pandemi yardımı sonuç ekranı sorgulama açılıyor-2020

Vatandaşların yararlandığı sosyal destek başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler yardımları alıyor. Daha önce 4.4 milyon haneye 1000'er lira ödeme yapılırken şimdi 3.fazda ihtiyacı olanlara ki 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE VERİLECEK
Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.
1000 TL VERİLMEYE BAŞLANDI
1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
1000 TL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
1000 TL başvurusu devam ediyor. İlk başvurularını yapanların sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanacak:
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Yukarıdaki linkte tıklayın ve 1000 TL başvuru sonucunuzu sorgulayın.
1000 TL BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1000 TL nakdi yardım başvurusu aşağıdaki linkten yapılıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
KİMLER BAŞVURACAK?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.