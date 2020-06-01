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    • 01.06.2020 09:38
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    • 01.06.2020 09:43
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    kampanyaları devam ediyor: lar leri düşürdü! İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar

    Merkez sı’nın leri indirmesiyle birlikte faizleri düşüşe geçti. Faiz düşüşü avantajını kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankalardan kredi talebinde bulunmaya başladı.  ile kullanılan kredilerde vade süresinin de 60 ay olması vatandaşların ödeme miktarını düşürüyor. İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar.



    Bankalar kredi kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Düşük faiz fırsatı ile ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.

    İşte Hürriyet'in haberine göre çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar:

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 885 lira

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 606 lira

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 467 lira

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 329 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1771 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1213 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1213 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 658 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 3542 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 2427 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1871 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1316 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 4427 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 4427 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 3034 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 2339 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1645 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 6727 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 3594 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 2556 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 48 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2053 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 60 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 1749 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 8970 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 4792 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 3409 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 48 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2738 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 60 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2332 lira
    Haberler Ekonomi Kredi kampanyaları devam ediyor: Bankalar faizleri düşürdü! İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar
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