Bankalar kredi kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Düşük faiz fırsatı ile ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.
İşte Hürriyet'in haberine göre çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar:
Kredi tutarı: 10000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 885 lira
Kredi tutarı: 10000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 606 lira
Kredi tutarı: 10000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 467 lira
Kredi tutarı: 10000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 329 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1771 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1213 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1213 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 658 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 3542 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 2427 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1871 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1316 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 4427 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 4427 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 3034 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 2339 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1645 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 6727 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 3594 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 2556 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2053 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 60 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 1749 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 8970 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 4792 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 3409 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2738 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 60 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2332 lira