



Bankalar kredi kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Düşük faiz fırsatı ile ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.



İşte Hürriyet'in haberine göre çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar:

Kredi tutarı: 10000



Vade: 12 ay



Faiz oranı: Yüzde 0.79



Aylık ödeme tutarı: 885 lira