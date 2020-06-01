Herkese hemen bin lira! Sosyal destek yardımı yattı mı, ne zaman verilecek? Pandemi başvuru ve sonuç linki!

KİMLER ALAMAYACAK?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.

NASIL BAŞVURULACAK?

TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek