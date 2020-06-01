Bekçi maaşları ne kadar olacak? 2020 bekçi maaşlarına zam mı gelecek? Bekçileri heyecanlandıran haber kamuoyu gündemine oturdu. Koronavirüs salgını nedeniyle tatile giren TBMM'nin yeniden açılmasıyla birlikte çarşı ve mahalle bekçilerine yeni haklar verilmesi de Meclis'e gelecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Meclis, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başlayacak.

"Yeni normal" düzende çalışmalarına yeniden başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü toplanacak. Meclis'te bu süreçte çalışmalar; sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülecek.