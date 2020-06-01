



"2020'DE ORMAN KÖYLÜSÜNE SÜT KOYUNCULUĞU VE SIĞIRCILIĞI İÇİN 90 MİLYON LİRALIK DESTEK VERECEĞİZ"

ORKÖY kapsamında orman köylülerine destek verdiklerini vurgulayan Pakdemirli "Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında; 47 bin 370 aileye, 1,6 milyar Lira destek, Süt Koyunculuğu Projesi kapsamında ise 13 bin 135 aileye 555 milyon Lira destek verdik. İnşallah 2020 yılında da, bu projeler kapsamındaki desteklerimiz için 90 milyon liralık daha kaynak aktararak, orman köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

GEZEN HİBRİT SAĞIMCI PROJESİNİN PROTOTİPİ HAZIR

Gezen Hibrit Sağımcı projesinin prototipinin hazır olduğunu ve seri üretim aşamasına geldiğini ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Gezen Hibrit Sağımcı sistemi ile; işletme maliyetini düşürmeyi, sağım hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük emek ve maliyetle gerçekleştirerek kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin sağımını gerçekleştirerek, küçükbaş hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedefledik. Tabi bildiğiniz gibi; ahırda yapılan günlük işlerin en zoru sağımdır. Süt hayvancılığında sağım işi günlük toplam çalışma zamanının, bağlı ahırda yüzde 40-60'ını, serbest ahırda ise yüzde 70-80'ini almaktadır. İşte bu nedenle "Gezen Hibrit Sağımcı'' projemize ek olarak Fotovoltaik Pil Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinası Projemizi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tasarladık. Buna ek olarak çadır aydınlatılması, sıcak su gibi insan refahını etkileyecek çözümler de, prototipin üzerinde monofoze priz çıkışı verilerek sunulmuştur"

"ÜLKEMİZ SÜT ÜRETİMİNDE, YÜZDE 107'LİK ORANLA KENDİNE YETERLİ KONUMDA"

Sektöre verilen destekler ve hibeler, uygulanan bu politikalar ve projeler sonucunda, ülkemiz hayvancılığında son 18 yılda önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Büyükbaş hayvan sayısında yüzde 80, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 51, süt üretiminde ise yüzde 173 artış sağlanmıştır. 2019 yılında da süt üretimimiz, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak, 22,9 milyon tona ulaşmıştır. FAO verilerine göre de; ülkemiz dünya süt üretiminde 8. sıraya, AB ülkeleri arasında ise, Almanya ve Fransa'dan sonra 3. sıraya yükselmiştir. Bununla birlikte Ülkemiz süt üretiminde, yüzde 107'lik oranla kendine yeterli konumdadır" açıklamasında bulundu.