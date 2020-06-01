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    • 01.06.2020 21:55
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    indirimlerle gelecek! 'de bu hafta hangi ürünler satılacak?

    yla perşembe günü onlarca sürpriz ürün indirimle satışa sunulacak. Haftanın kataloğunu inceleyip indirim fırsatlarını değerlendirmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler satılacak? İşte haftanın indirimli ürünleri...

    A101 4 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle gelecek!

    A101 4 Haziran aktüel kataloğu için geçtiğimiz haftadan itibaren heyecanlı bekleyiş son buldu. Firmanın internet sitesinde yayınlanan kataloğda TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı fırsatı dikkat çekiyor. İşte A101 4 Haziran aktüel kataloğu indirimleri...

    A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL

    Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon 4.799 TL

    Sunny SN5MKSR04B Maharet El Mikseri 69,95 TL

    GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

    HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED Televizyon 1.449 TL

    GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

    Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 169 TL

    Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL

    Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL

    Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL

    Plastik Ürünler 5,95 TL

    Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL

    Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL

    Arzum OKO04-B Okka Minio Türk Kahve Makinesi 269 TL

    2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL
    Haberler Ekonomi A101 4 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle gelecek! A101'de bu hafta hangi ürünler satılacak?
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