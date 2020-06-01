A101 4 Haziran aktüel kataloğu için geçtiğimiz haftadan itibaren heyecanlı bekleyiş son buldu. Firmanın internet sitesinde yayınlanan kataloğda TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı fırsatı dikkat çekiyor. İşte A101 4 Haziran aktüel kataloğu indirimleri...

A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU