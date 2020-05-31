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Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.

Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti: