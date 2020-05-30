



Devlet belli şartlarda engellilere ve yakınlarına maaş bağlıyor. Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805 lira veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 460 lira ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 997 ya da 2 bin 265 lira girebiliyor.