Devlet belli şartlarda engellilere ve yakınlarına maaş bağlıyor. Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805 lira veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 460 lira ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 997 ya da 2 bin 265 lira girebiliyor.
Her 2 destek de Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 4.41'lik memur zammı tahminine göre evde bakım desteği bin 525, engelli aylığı 560-841 liraya çıkacak. İki destekten birden yararlananın hanesine 2 bin 366 liraya varan ödeme girebilecek.
KİMLER ALIYOR?
18 yaş üstüne verilen engelli aylığı için, en az yüzde 40 engelli raporu ve hanede kişi başına gelirin 701 liranın altında olması gerekiyor. Bakım desteği için ise raporda engel oranının yüzde 50 ve üstü olarak belirtilmesi, hanede kişi başına gelirin bin 402 liranın altında olması isteniyor.