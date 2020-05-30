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    • Ekonomi
    • 30.05.2020 Gazete
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    'dan müşteriyi üzen lara ceza

    ve (), 18 ya toplam 102.1 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada, Covid-19'la mücadele sürecinde bireysel ve kurumsal müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

    Müşteriyi üzen bankalara ceza
    ve Denetleme Kurumu (BDDK), 18 bankaya toplam 102.1 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. 'dan yapılan açıklamada, Covid-19'la mücadele sürecinde bireysel ve kurumsal müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bu kapsamda, şikayete konu lar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Mayıs tarihli ve 9039 sayılı kararı ile 5411 sayılı 'nun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102.1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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