TOKİ 100 bin konut projesinde temeller atıldı!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 1 milyon 211 bin 518 başvuru alan projelerde temellerin atılmaya başlandığını açıkladı. 81 ile yapılacak 100 bin konut için 17 milyar 300 milyon lira yatırım yapılacak. Başvuru yapan ve kurada ev almaya hak kazanan vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranı ve 894 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

HER YIL YENİ 100 BİN

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 2019 yılı içinde toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlattı. İlk kampanyanın 5 Mart 2019 tarihinde 50 bin sosyal konutu kapsayan 67 ilde 140 proje ile başlatıldığını ifade eden Bulut, kampanyanın TOKİ tarihinde tek seferde 50 bin konut ile düzenlenen ilk kampanya olduğunu vurguladı. Kampanyaya vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ve 638 bin başvuru olduğunu belirten Bulut, konutların inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. İkinci kampanyada 50 bin konutu 100 bin konuta çıkardıklarını ve hedefi daha da yukarı taşıdıklarına vurgu yapan Bulut, 81 ili kapsayan projede kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Bulut, her yıl 100 bin yeni sosyal konutu hayata geçireceklerini belirtti.