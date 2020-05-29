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    • 29.05.2020 10:52
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    • 29.05.2020 11:07
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    Son dakika: Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği raporu yayınladı

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklandı. Açıklanan raporda, "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı." denildi.

    Piyasaların merakla beklediği rapor yayınlandı

    Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklandı. Açıklanan raporda, "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı." denildi.

    İşte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamadan öne çıkanlar
    Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı.
    Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.
    Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir.
    Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek.

    Ayrıntılar geliyor...

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