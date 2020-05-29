iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone SE 2020 fiyatı belli oldu!

iPhone SE 2020 fiyatı ne kadar? iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Apple tarafından Türkiye'de satışa sunulan yepyeni model iPhone SE 2020 görünüşüyle de heyecan yarattı. 64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefon, 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya kullanıyor. İşte; iPhone SE 2020 Türkiye fiyatı hakkında merak edilenler!

iPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ!

Apple, geçen yıl iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonunu tanıtmış ve dünya genelinde satışa sunmuştu. Şirket bugün ise sürpriz bir hamleyle yeni bir telefonu daha Türkiye'ye getirdi.

Ancak bu telefonu diğer iPhone modellerinden ayıran önemli bir özelliği var: Minik ekranı... Ekranı sadece 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.