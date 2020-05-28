Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için finansman sağlayacak kredi paketleri hazırlandı. Kamu bankalarının sağlayacağı kredilerle beyaz eşyadan konuta kadar uygun maliyetli kredi verilecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandığı belirtiliyor. Turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre koronavirüs salgını sürecinde açıklanan destek paketlerine yenileri eklenecek.