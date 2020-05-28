Sosyal ekonomik destek başvuru detayları vatandaşlar tarafından oldukça fazla bir şekilde aratılıyor. Bu anlamda 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek. Buna göre; 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, sonuçları açıklandı mı ve sorgulama nereden yapılır, öğrenilir? Haberimizin içerisinden E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı ile 1000 TL pandemi sosyal yardım destek parası son dakika haberlerine takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz…