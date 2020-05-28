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    • 28.05.2020 09:36
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    Son dakika: ün varil fiyatı 34,12 oldu | 28 Mayıs brent fiyatında son durum

    ün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,78 azalışla 34,12 dan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 31,87 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrolde düşüş!

    ün varili uluslararası piyasalarda 34,12 dan işlem görüyor.

    Dün 36,16 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 34,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,78 azalışla 34,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 31,87 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları, 'nin petrol stoklarının artış göstermesi, ABD-Çin arasındaki kaynaklı gerilimin artması ve ABD Merkez Bankası'nın ekonomik beklentilere dair açıklamaları sonrasında geriledi.

    Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,7 milyon artış gösterdi. Ticari ham petrol stoklarının 1,9 milyon azalması bekleniyordu.

    Brent petrolde teknik olarak 35,94 ile 38,12 dolar aralığının direnç, 33,76 ile 31,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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