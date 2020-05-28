4 Haziran hazırlığı

Havayolu şirketleri belirlenen yeni kurallar ve hijyen tedbirleri ile uçuşlara başlamaya hazırlanıyor. 4 Haziran'dan itibaren önce kademeli olarak iç hat seferleri başlayacak. Haziran'ın ortalarından itibaren ise diğer ülkelerin seyahat yasaklarına ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda dış hat uçuşları başlayacak. HES kodu, hijyen ve sosyal mesafe önlemleriyle yeni dönem uçuş tecrübesi yaşanacak. Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında hayata geçirdiği HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular uçuşlara kabul edilemeyecek. Uçuş boyunca maske ile seyahat etme zorunluluğu olacak.
CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR