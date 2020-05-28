30-31 Mayıs marketler açık olacak mı? Cumartesi ve Pazar günleri BİM-A101-ŞOK açık mı, kapalı mı?

30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Açıklanan bu kararın ardından marketlerden alışveriş yapacak olanlar gözlerini "30-31 Mayıs marketler açık olacak mı?" sorusunun yanıtına çevirdi. Peki, Cumartesi ve Pazar günleri BİM-A101-ŞOK açık mı, kapalı mı? İşte o soruya dair bilgiler...

30-31 MAYIS MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak.